巫師從季初一度占據東區龍頭，到現在一路滑到跟黃蜂並列東區第6的原因找到了嗎？根據《The Athletic》在20日報導，一些巫師球員相當不滿巫師的進攻體系，認為交給畢爾一個人主導球權，而不是打團隊，替補前鋒哈瑞爾更跳出來說了重話。

「講到最後，就跟一句老話所說，你必須餵松鼠果實啊！」哈瑞爾表示，「不是應該大家平均球權，努力做好各自事情嗎？應該讓大家參與進來，不要只在搶到籃板球後交給一名後衛。讓我們早點拿球投籃，我們也要有球，才能感覺也有參與。」

事實上哈瑞爾的抱怨也有數據佐證，本季打到目前為止，畢爾平均每場出手高居巫師全隊第1的19.8次，排在第2的是庫茲馬12.3次，然後是丁維迪11.2次，反觀哈瑞爾場均出手只有8.5次，排在巫師第5，卻連畢爾的出手次數一半都不到。

原本今年休兵期間，巫師用韋斯布魯克跟湖人換回庫茲馬、波普與哈瑞爾3名即戰力，確實跟畢爾、丁維迪兩名後衛的搭配效力不錯，不過隨著球季逐漸進行，巫師表現卻越來越不穩定，哈瑞爾現在帶頭出來抱怨畢爾太獨，或許只是冰山一角。