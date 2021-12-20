美股道瓊指數上周五重挫，台股今(20日)為公投後的第一個交易日，開盤以17812.81點、漲0.22點，近乎平盤開出後，指數隨即翻黑失守17800點，一度來到17743點，跌逾60點，台積電以平盤607元開出後隨即翻黑，觸及602元，下跌5元，跌幅0.82%，鋼鐵、航運族群則撐在平盤之上，中鋼早盤漲幅逾1%，貨櫃三雄的長榮、萬海也有1%的漲幅。

美國上周五(17日)為今年最後一個四巫日，市場波動幅度較大，加以聯準會(Fed)官員的鷹派言論，以及投資人對Omicron感到心憂，美股4大指數全數收黑，道瓊工業指數下跌532.20點，跌幅1.48%，以35365.44點作收；標準普爾500指數下跌48.03點，跌幅1.03%，收在4620.64點；那斯達克指數下跌10.75點，跌幅0.07%，收在15169.68點；費城半導體指數下跌5.28點，跌幅0.14%，收在3761.04點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌0.21%，聯電ADR上漲0.54%，日月光ADR也上漲0.83%。

台股17日收盤在台積電擺尾急拉下，站上17800點關卡，以17812.59點作收，上漲26.85點，成交值3450億元，統計三大法人，投信買超35.68億元較多，外資及陸資買超30.52億元，自營商則是賣超9.05億元。