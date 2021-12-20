【愛傳媒楊忠衡專欄】小時候讀《西遊記》，神通廣大的齊天大聖，有時會把身體變得像跳蚤一樣小，藏在妖道身上，聽起來很狂想。

但是你是否想過，當你真的像小蟲一樣小，爬在一個人體上，會看到什麼景像？何曉玫老師和黃文浩的數位藝術基金會合作的《肉身到虛擬─極相林VR展》可以滿足你的想像。

戴上VR鏡，首先看到的是，你正站立在一個巨人舞者的肚皮上。起伏的呼吸，就夠你差點滾下來。

接下來五分多鐘，你將隨著舞者在地面上的肢體動作，從腳掌翻滾到頭皮。這不是一個Game，而是對人體與舞蹈律動的全新視角檢視。

簡言之，如果你不是在觀眾席看舞，而是附著在舞者身上「感受」舞，那會是什麼感覺？不過，真的是太律動了，連我這VR老手也看得天旋地轉，好幾次要跪倒在地。

以下一百行心得恕略。（冒得太快，來不及寫）

總之，當表演闖進了虛擬世界，那可真是躍上不思議的雲端，有得玩了。只看你有沒有想像力。

請注意策展消息，12月10日至30日，一人一鏡免費觀賞，機會難得，意者請洽主辦單位。

作者為廣藝基金會執行長

照片來源：作者提供。

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