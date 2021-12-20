【愛傳媒左化鵬專欄】照片中的兩人，一老一少，大手牽著小手，漫步街頭。竟讓我想起朱自清的散文「背影」。

穿白衣紅褲的小孩，家世不凡。祖先是唐朝赫赫有名的魏徵，唐太宗一見到他面就想摀起耳朵，他不會巧言令色，說的都是忠言逆耳的話，十分刺耳。

祖父是清末民初的大文學家魏易，他和友人林紓合譯過《黑奴籲天錄》、《塊肉餘生述》、《拿破崙本紀》和《冰雪因緣》等西方名著，將西方文學引進中國，掀起了西學東漸的風潮。

牽著他的小手，回眸深情凝望的是他的父親魏景蒙，人皆尊稱魏三爺而不名，他曾任中央通訊社社長、行政院新聞局長、總統府國策顧問等政府要職。這些浮名虛職，在小孩的眼中都不如一根棒棒糖，小孩要的就是握著小手的溫暖大手。

他是魏三爺的老來子，之前，三爺曾育有二女，年近花甲，紅粉知己陳薇女士為他生下一子，喜獲麟兒，老懷彌慰，三爺為他取名文元，自書「五十八歲方有子，靜思堪喜亦堪憂」，字裡行間，難掩得意之情。

賀客盈門，蔣經國總統也送來一大箱賀禮，眾人聚焦，三爺層層拆開包裝紙，最後見到的竟是一個小奶嘴和一方小圍兜，這份別出心裁的禮物，三爺大樂，賓客大笑，一時傳為趣談。

小文元一出生，就自然而然成了知名影星張艾嘉的小舅舅，她不時哄著小舅舅吸奶嘴，陪他玩家家酒。小文元一天天長大，當他最需要父愛時，三爺卻突然撒手人寰。

由於他的母親在魏家沒有名分，他未在訃聞上列名，母親有骨氣，自食其力，也放棄繼承遺產，她靠著做女紅，含辛茹苦，一針一線，將兒子撫養長大成人。

三爺個頭不高，陳薇女士也嬌小玲瓏，兩人負負得正，他們的兒子高人一等，身高一百八十八公分。

時光飛逝，如今，小文元也已逾知命之年，兒媳均有正當職業，住台北三峽，育有一女，已讀小學三年級。陳薇女士應可告慰三爺在天之靈。

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

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