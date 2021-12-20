10歲的曾小妹，從小固定接受氣喘和過敏性鼻炎的藥物治療，最近晚上因為鼻塞和咳嗽而睡得不好，早上起床一臉倦容的她，打完噴嚏後，鼻水更是流個不停。

過敏性鼻炎，是鼻子因為過敏性發炎，而出現鼻塞、噴嚏、鼻水等症狀；氣喘，則是氣管發生過敏性發炎，變得狹窄，還充滿黏液。台灣大約每十個小孩就有一名是氣喘兒，大多數氣喘兒一開始只有慢性的咳嗽，但如果長期沒有獲得控制，就會出現喘鳴、胸悶、或呼吸困難。另外，大約每十位氣喘兒就有六名同時合併過敏性鼻炎。

中醫將氣喘稱作「哮喘」，而把過敏性鼻炎名為「鼻鼽」。我們發現曾小妹剛從感冒恢復，病毒的感染加上最近乍暖還寒的天氣，讓曾小妹的氣喘和過敏性鼻炎一發不可收拾。因此，我們開立疏通鼻竅和定喘化痰的中藥，搭配含有辛夷、鵝不食草等中藥的薰鼻治療，還有能夠調節免疫的穴位敷貼，以緩解曾小妹的過敏。

中醫以薰鼻治療(圖上)與穴位敷貼(圖下），舒緩過敏兒的症狀。（圖／埔心風澤中醫診所提供)

我們提醒曾小妹運動要記得戴口罩熱身，突然吸入乾燥的冰冷空氣，可能讓氣喘和過敏性鼻炎變得嚴重。

另外，曾小妹開始減少攝取太多添加物的食品，也不會一次吃大量冰冷食物。最後，我們建議曾小妹的父母使用空氣清淨機和除濕機，降低居家環境的塵螨、黴菌、動物毛屑、或PM2.5等過敏原。

中醫的內服外用，加上日常起居的調整，曾小妹的氣喘和過敏性鼻炎逐步獲得控制，也讓她晚上的睡眠品質和白天的活力狀態，都一起變好。

(圖/姜智釗(圖左)、蕭家任(圖右)中醫師提供)

※本文作者為埔心風澤中醫診所蕭家任、姜智釗中醫師。