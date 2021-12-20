12月17日全體上市公司總市值為55兆1062.24億元，較前周五（10日）總市值減少512.26億元，周減幅為0.09％。群益證券本周看好五大題材類股，包含：半導體股、遊戲NFT股、元宇宙股、貨櫃海運股、面板供應鏈顯示器股等，看本周台股指數區間為17700-18200點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.台灣矽島地位全球第一，全球未來發展關鍵在半導體，全球有能力生產半導體國家不多，台灣有最先進的半導體製造能量、完整的產業分工架構吸引全球投資，如台積電宣布高雄設廠後，半導體材料特殊化學品英特格Entegris、製成化學品默克等均宣布增加台灣投資。

2.FED會議維持利率0％-0.25％，且宣布2022年1月起每月購買規模減少300億美元，這點也在市場預期內。更重要的是2022年3月結束購債，鮑威爾表示，在縮減購債（Taper）還在進行時，升息是不合適的，也就是未來3個月利率不會變動，聯準會後美股上漲。

3.雖然消費者物價指數持續飆升，零售價格全面調高，但國際油價德州原油（WTI）從80美元跌回70美元，石油輸出國組織OPEC+會議決定維持現行增產計畫，2022年1月的日產量繼續增加 40萬桶，並未對拜登釋出戰備儲油打壓油價有反制動作，油價投機客暫時退場，加上Omicron病毒擴散，短期油價不易飆漲。