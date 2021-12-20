台股累計今年初開盤迄12月17日共235個交易日，集中市場總成交值為93兆1891.50億元，市場日均值為3965.50億元，股票成交量週轉率為200.62％。國票投顧預期本周指數在17500-18000點區間震盪，本周看好六大題材類股，包含：NB股、WiFi 6概念股、IC設計股、鋼鐵股、電動車股、太陽能股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期兩項國內外利多因素：

1.12月中下旬作帳行情開始逐漸加溫，上周投信買超逾百億元，是今年來最大的加碼力道，預期在外資陸續放聖誕長假，內資影響力漸增的情況之下，投信買超的相關個股應有行情可期，並維繫指數高檔表現。

2.台股重返所有均線之上，根據近幾個月來的盤勢慣性，只要大盤站穩所有均線且KD指標黃金交叉，這兩個條件同時發生，則K值最少可發展至80的水位，而目前K值僅50.77，位階偏低，若後續KD指標能夠轉折向上，預期盤勢將有一段多頭表現的機會與空間。