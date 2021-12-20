三度搶答替顏家抱不平！ 高金素梅批媒體「殘殺」顏寬恒

台中市第二選區立委補選進入倒數，國民黨候選人顏寬恒沙鹿競選總部昨(19日)舉行成立大會，包括國民黨主席朱立倫、無黨籍立法委員高金素梅等人都到場力挺。其中身為台中人的高金素梅表示，過去在立法院看到黨政高層與顏寬恒父親顏清標勾肩搭背、兄弟來兄弟去，現在則看到人性最黑暗的一面，今天到場除了自己是台中人，也要為標哥及寬恒打抱不平。

媒體問及「對手林靜儀表示，租借場地有遇到碰壁情況，綠營質疑行政不公，這件事情您怎麼看？」顏寬恒說，我們都按照相關規定辦理，租借場地就是向所屬機關申請，一樣也碰到一些不能租借的問題，「所以請不要模糊焦點，謝謝」。

高金素梅則說，行政不公力，民進黨更行政不公立吧，看這次公投是資源、政策的不公平，甚至有非常多訊息是被抹黑扭曲的，「所以我要呼籲我們台中朋友，我也是台中人，台中最漂亮的是真善美，我相信寬恒可以跟標哥(顏清標)一起走到最基層裡面，台中的朋友是要給一個支持黨意的候選人，還是一步一腳印長期以來深耕整個基層的人？這是身為台中人高金素梅要說的一件事」。

後來媒體再問「你是否感受這場選舉後面火力會非常大？」高金素梅表示，「非常心疼寬恒、非常心疼標哥，我在立法院20年，尤其民進黨當時，柯建銘還在立法院，當時三黨不過半，這些人，黨政高層是怎麼樣跟我們的標哥勾肩搭背、兄弟來兄弟去，在我眼裡，看到人性最黑暗的一面，今天下來除了我是台中人，我要為標哥及寬恒打抱不平」。

高金素梅進一步說，當大家正在公投選舉時，媒體鋪天蓋地打標哥、寬恒，你們覺得公平嗎？台中二選區的親朋好友你們覺得公平嗎？如果林靜儀要說公平或公平或行政中立，「我相信全國都在看什麼叫行政不公立，什麼叫媒體的殘殺」，大家都看得很清楚，希望這次選舉能再找回台灣的價值，台灣價值就是「真善美」，政府正在帶頭做最壞的示範，一點都不真，一點都不善良，一點也不美麗。