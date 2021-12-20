四大公投結果出爐，反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁、公投綁大選都是不同意票高於同意票，四項公投案皆不通過。國民黨前立委孫大千今（20）日則在臉書整理出此次四大公投的五大特色。

孫大千首先指出，這是一場資源和工具完全不對稱的公投；第二，這是一埸從頭到尾政府謊話連篇的公投；第三，這是一場選擇顏色立場而不是選擇是非對錯的公投；第四，這是一場莫名奇妙把北京拉進來扮演反派角色的公投；第五，這是一場幾乎沒有中間選民參與的公投。

根據中選會公布的開票結果，四大公投案每項同意門檻至少要超過495萬6367票，最後「不同意票」都破400萬票完勝，投票率41.09％，較2018年綁大選的10項公投案投票率55％有極大差距。

其中重啟核四公投同意票380萬4755票，不同意票426萬2451票；反萊豬公投同意票393萬6554票、不同意票413萬1203票；公投綁大選同意票395萬1882票、不同意票412萬38票；護藻礁公投同意票390萬1171票，不同意票416萬3464票。