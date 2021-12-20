王力宏昨(19日)晚首度發聲展「宏慌之力」，回應前妻李靚蕾5000字「蕾神之錘」毀滅性指控，反控對方索討天價財產，然而內文除寫錯女方名字外，人民幣、美金也切換不清，隨即被李靚蕾長文反擊打臉；此外王力宏更被網友踢爆，他連陳述和前妻相識的過程時間也說錯，讓李靚蕾成了「時空旅人之妻」，再度遭質疑說謊。

王力宏聲稱和李靚蕾是「在2003年演唱會現場相識，後來沒聯絡差不多有10年時間」，並隨文公開附上和對方第一次的對話紀錄截圖，說明當時女方已經26歲，藉此要反駁女方指「16歲未成年就和他發生關係」一事。然而細看截圖郵件紀錄，紅圈處清楚標示「2011年」，對照他內文寫「2003年相識，經過10年又重逢」，推敲重逢時間應是「2013年」，郵件截圖和他陳述的時間顯然前後不符。

網友見此「突破盲點，」猛酸：「宏宏時間觀念有很大問題」、「力宏你搞的我好亂啊」，還有人留言給王力宏：「如果蕾神2003年26(歲)……2021年是44(歲)，那主角你是不是54(歲)了／徬徨無力兼頭暈」、「2003年在演唱會認識，中間約10年沒聯絡，信箱時間是顯示是2011年的對話，2011(年)-2003(年)=8(年)，不要欺負我數學不好」、「我書讀不多，你不要騙我」。

王力宏長文訴說和李靚蕾相識經過，但郵件對話時間卻和他敘述內文不符，遭疑說謊。（圖／翻攝自微博@王力宏）

而關於「時間不符」的打臉爭議，By2妹妹Yumi昨(19)日發表澄清截圖對話，也遭網友揪出其中有許多不合理之處，懷疑截圖有造假嫌疑；Yumi在聲明中透露，自己曾在2012年和王力宏交往，而2人在2015年早已互刪微信好友，痛批李靚蕾「偷換時間概念」將她誤導成小三。

透過截圖可見，對話中顯示「由微信提供翻譯支持」以及「由微軟提供翻譯支持」，網友指出，如果是2012年的，截圖拍照保存，當時還沒有「微軟提供翻譯」和「語音轉文字」的功能，也沒有深色模式，微信2014年才有翻譯的功能，語音轉文字功能是2019年才有的。而且，微信好友若已經刪掉，就算再加回來，聊天紀錄也會不見。另外，王力宏的頭貼是2021年拍的，與時間不符，因此被網友合理懷疑是「P圖」。看來「截圖自清」未必真能達成自清效果，「時間不符」不但有「時空旅人之妻」爭議，「時空旅人之小三」也引發熱議。