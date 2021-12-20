台股加權指數20日開在17812.71點，權王台積電（2330）開在平盤610元，元宇宙、IC設計、遊戲、太陽能族群及鋼鐵股齊步上揚，成為盤面領漲族群，但外資聖誕節放長假，資金零星點火，台股成交量能萎縮，台股早盤呈現小跌。

美股17日下跌，因紐約州通報新增2.1萬確診病例創下新高，使得市場對新冠變異毒株奧密克戎（Omicron）的擔憂再度升高，法國將限制跨年夜慶祝活動，英國單日確診以及住院率也急速攀高，丹麥也警告可能實施進一步的限制措施。

道瓊工業平均指數12月17日終場下跌1.48％（532.20點）、收35365.44點。

那斯達克指數下跌0.07％（10.75點）、收15169.68點。費城半導體指數下跌0.14％（5.28點）、收3761.04點。

第一金投顧指出，目前台股聚焦2022年持續成長趨勢，以基本面選股，可持續留意展望亮眼或營收創高的投資機會。

在傳產方面，鋼鐵、航運、塑化、橡膠、水泥、造紙等族群類股表現皆佳，資金有流往傳產跡象，成交比重提升，伺機布局表現優於大盤族群。

美股、台股同步震盪，但景氣仍維持擴張階段，預期盤勢在震盪後，仍可偏多看待，選股上建議由業績成長強勁、具殖利率題材、報價上揚、進入旺季、低基期等個股較為適當，唯須嚴控持股水位與風險。