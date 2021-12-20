美股上周五歷經四巫日洗禮，4大指數全都綠。台股作夢行情是否將受到受到「四巫」而變景？PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文認為，進入年底外資逐漸放假，交投轉為清淡，預期將由內資股撐場表現，在5G、高效能運算等新興科技應用需求持續高漲的趨勢之，晶圓代工供應鏈與電子零組件等產業的價格強勢主導性將延續至明年，對於相關台廠獲利有直接而且正向的挹注，另外包括電動車、電動自行車、紡織等產業亦值得留意。

台股上周的周線小幅收黑，三大法人方面，土洋法人不同調，外資轉為賣超235.62億元，投信買超104.04億元，自營商賣超58.37億元，三大法人合計賣超台股189.95億元。近一周的投信買超股熱門股包含中鋼(2002)、友達(2409)、聯強(2347)、群創(3481)、中鴻(2014)、兆豐金(2886)、宏碁(2353)、彩晶(6116)、欣興(3037)、南紡(1440)等。

葉獻文說明，升息反映經濟好轉，雖然短線可能造成金融市場走勢出現震盪，不過在開啟升息之後，股市往往能持續突破前波高點，以台股為例，根據1991年來的統計，美國共經歷4次升息循環，台股在升息前的表現確實會出現拉回走勢，平均約會有兩個月的指數整理期，平均修正幅度約為10%，不過隨後大盤再度反映經濟復甦的樂觀前景，帶領指數突破升息前高點位置，預期明年第二季聯準會升息前，將是台股拉回的絕佳買點。