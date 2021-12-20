台股再掀「富貴險中求」投資意願。國泰金控20日公布最新國民經濟信心調查結果，雖然新冠肺炎變種病毒快速傳播，但12月有31.8％的受訪者想將現金或定存，轉入股票投資，是今年5月之後、亦即七個月的新高比率，即出現想找逢低進場機會的投資意願，且股票投資指數呈現正樂觀（即正意願）已長達19個月，續創此調查開辦近12年的新高。

國泰金分析，近期變種病毒開始傳播到全球多國，邊境管制趨嚴，因此12月景氣展望指數從11月的21.1急降至4.6，37％受訪者仍看好未來半年景氣會比現在更好，但也有32.5％覺得會惡化，樂觀與悲觀者拉近。而經濟現況指數也從11月17.8走低到12月的12.8，同樣是樂觀者微降、悲觀者微升。

至於民眾預估未來半年薪資會上漲的薪資預期指數也從11月的14.3些微下滑到13.2，非耐久財的大額消費意願指數從上月的21.4，12月降至11.6，都顯示民眾擔心變種病毒會衝擊經濟及未來收入，因此影響其旅遊、購物、上館子等消費意願，不過非耐久財的大額消費意願依舊維持連續五個月正指數。

但與經濟預期相反的是股市預期，12月依舊有38.1％的受訪者預估未來半年台股會上漲，看跌者則有26.2％，因此股市未來指數依舊呈現11.9的正樂觀，甚至比10月與11月更加樂觀。

也因為資本市場持續多頭行情，出現全民瘋投資的現象，股市投資指出從2020年6月開始一路為正樂觀，即便2021年台灣出現新冠肺炎疫情三級警戒，依舊沒有澆滅投資熱情，更多人想逢低進場，這波新冠肺炎變種病毒快速傳播，又讓投資人認為股市可能回檔，投資意願再升高。