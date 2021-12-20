北部一名簡姓男子，多年前在網路上認識一名15歲高中少女，雙方兩情相悅多次前往摩鐵發生性關係，甚至還拍下性愛影片及猥褻照片，但事後雙方分手，簡男竟將影片及照片上傳到色情網站，同時給友人觀看，並侵入其社群張貼「祝你人生墮第一次胎，懷我的種感覺如何?」少女得知後幾乎崩潰，在母親陪同下提告。法院依妨害性自主、兒少性剝削等罪判簡男3年3月，可上訴。

根據判決書記載，簡男在民國108 年間認識15歲的A 女，2 人成為男女朋友。2人兩度到某汽車旅館內發生性關係，並要求拍下性愛影片以及猥褻影片，但後來雙方分手，簡男心生不滿，衝到女方住處，以身體衝撞將住處房間木門撞壞。

但簡男並未停手，甚至將影片上傳到色情網站後，又傳給一名友人。接著在109 年5 月2 日下午連續傳送「ＯＯＯＯ出名囉」、「ＯＯＯＯ都看過啦！笑死你」等文字予A 女，使A 女心生畏懼。

接著簡男又用A女帳號，侵入女方Instagram，貼上「一定玩死你」、「啞巴笑死有種主動跟我講」、「趕快去懷一懷墮掉」，「祝你人生墮第一次胎懷我的種」，「感覺如何哈哈哈哈」等恐嚇文字，逼得A女不得不和母親前往警局報案。

少女母親控訴，她絕對無法諒解，因為簡男跟A 女剛開始要分手的時候，她就有跟簡男說事情到此為止，好聚好散，人生還有這麼長的人生要走，不要把事情弄這麼大，但是簡男沒有聽進去，隔天小朋友去上課的時候，照片全部這樣傳，學校也通知她女兒的影片在網路上面，所以無法諒解簡男這種可惡行為。

法官認為，簡男犯行造成A 女、A 母痛苦情節嚴重，即使犯後坦承全部犯行，坦然面對後續之司法追訴與審判，並未取得兩人之原諒，也未達成和解，母女痛苦並未見緩和，依妨害性自主、兒少性剝削等罪判簡男3年3月，可上訴。