65歲陳姓婦人常扭傷右腳腳踝，腫痛都會自行慢慢緩解。10年來不以為意，近來腳踝劇烈疼痛加遽，並造成跛腳無法貼地走路。中醫大新竹附設醫院骨科醫師楊子正用x光檢查後，診斷陳婦患者有嚴重的右側退化性踝關節炎。

楊子正研判陳婦因長時間扭傷腳踝，造成韌帶受損後的創傷退化性關節炎，施以「人工踝關節置換手術」，陳婦經過2小時手術，5天後出院，回診原本疼痛感消失，已逐漸恢復正常的行走。

楊子正指出，足踝疾病在骨科領域中並不像脊椎或膝蓋問題這麼常見，但很多足踝問題如姆指外翻、扁平足、肌腱退化等問題也是困擾著眾多的患者，而退化性踝關節炎就是其中一項惱人的疾病。

退化性關節炎並不常發生在踝關節中，因為踝關節本身的構造不容易退化，通常退化都是受傷後造成的。因此，即便是小小的扭傷，造成退化性踝關節炎如不好好治療，都會造成長遠的影響，且會越來越嚴重，一定要盡快接受治療。

楊子正表示，退化性踝關節炎目前國際上有兩種主流治療方式，分別是融合手術及人工踝關節手，過去20年主要是用融合手術，可以快速緩解退化性的疼痛，但是缺點是踝關節會失去活動度。

近年來，人工踝關節設計和技術的進步，不但可以解決退化造成的疼痛，還可以保留關節的活動度，手術後也不需要太長的恢復時間，很多學者和文獻證明人工踝關節在治療上的成功，因此對合適的病患，都會有很好的治療效果。