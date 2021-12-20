改制後首場香港立法會選舉昨日（19日）舉行，投票時間較以往縮短一小時，晚上10時半截止投票。全日10區直選有超過135萬人投票，投票率30.2％，創下投票率最低、廢票率最高一屆。

香港立場新聞報導，10區都有派員參選的民建聯全線勝出，其他建制派重量級人物如工聯會吳秋北、新民黨葉劉淑儀、實政圓桌田北辰亦旗開得勝。

至於非建制派則無一當選，包括潘焯鴻、蔡明禧、馮檢基、譚香文、劉卓裕等全數落敗。

這屆地區直選全港有135萬680名選民投票，整體投票率為30.2％，為歷屆換屆選舉新低。最高投票率的3個選區為新界西南31.67 ％、九龍東31.62％及九龍西31.4％，最低的是新界東南僅得 27.58％。

雖然投票人數超過135萬，但有效票數為132萬3185，兩者相減，意味無效票數目達到2萬7495票，比率達2.04％，較2016年立法會選舉多0.5個百分點，亦是歷屆立法會選舉無效票比率最高的一屆。