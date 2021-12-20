鴻海轉投資日本夏普（Sharp）與鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技，17日針對光學鏡頭康達智（Kantatsu）股權購買協議訴訟，達成和解，並宣布3項協議內容，雙方和解代價2400萬美元（約合新台幣6.68億元）。

根據鴻騰與夏普在17日公告，鴻騰將撤銷對夏普訴訟，夏普將向鴻騰新加坡子公司（FIT Singapore）支付代價，鴻騰及FIT Singapore同意向夏普轉讓所有康達智持股。

鴻騰表示，24日鴻騰及FIT Singapore須向夏普轉讓股份，同日夏普須向FIT Singapore支付代價。夏普指出，相關和解金對於夏普到2022年3月的會計年度財報影響輕微。

FIT Singapore是鴻騰直接且全資的附屬子公司，鴻騰指出，FIT Singapore應於收到夏普支付代價後的3個營業日內，執行日本民事訴訟法（Japanese Civil Procedure Code）相關規定的必要程序，完全撤銷對夏普所提訴訟。

鴻騰表示，包括鴻騰本身、FIT Singapore、夏普及康達智各自承諾，不會基於訴訟所引起或與訴訟有關的事實及情況，向另一方提出任何索賠，不過夏普明確保留向康達智及參與不當會計處理的前任董事或僱員提出索賠的權利。

根據資料，鴻騰是由鴻海間接擁有約72.61%股權，鴻海是鴻騰控股股東且控制夏普30%以上的權益。和解前夏普持股康達智比重約49.93%，鴻騰對康達智持股比重約28.36%，和解後鴻騰持股比重將為零，夏普持股比重提升至78.29%，其他股東持股比重維持21.71%。

10月20日鴻騰公告主張子公司與夏普雙方簽署光學鏡頭廠康達智股份購買協議，因夏普失實陳述，應屬無效或應予撤銷，夏普也應退還59.04億日圓及其他賠償，鴻騰據此向日本東京地方法院提起訴訟。

根據資料，康達智成立於1979年6月，到今年9月底康達智累計虧損34.27億日圓；到今年9月底，康達智的資產淨值為負202.36億日圓。

康達智主要生產智慧型手機用光學微距鏡頭產品，不過市場競爭激烈、康達智業績低迷，今年3月更爆發會計處理不當情事，因此徹底進行組織改革。夏普3月指出，康達智會計處理不當估2018會計年度到2020會計年度累計影響夏普集團營收約75億日圓，稅前獲利影響約76億日圓。