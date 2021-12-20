北市一名在手搖飲料店工作的林姓男子，見朋友來訪，大方的請對方喝飲料，沒想到被老闆提告「業務侵占」，法官審理後對林男判刑3個月，可易科罰金9萬元，林男最終以賠償4萬元與老闆達成和解。

據了解，林姓男店男因為2名友人到店裡探班，就各招待友人喝飲料，事後又沒補上錢，老闆調閱監視器發現，對他提告「業務侵占」。據《東森新聞》報導，老闆認為，「員工手冊」中有規定，員工有免費飲料福利，但是親友點餐可以打8.5折，不能免費。

林姓店員則辯稱，他是用免費的「員工餐」請朋友喝，友人喝不完他才喝，認為自己沒有違反規定。據了解，林男因此事遭老闆開除，到店裡討遣散費又被老闆拿出監視器，證明他上班時間摸魚、吃東西，還拿免費飲料請朋友喝，雙方鬧僵，老闆才會對林男提告「業務侵占」。

台北地院法官認為，林男利用職務之便侵害老闆財物，惟念犯後勇於坦承犯行，並賠償老闆4萬元達成和解，因此判刑3月，可易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。

針對此案，其他飲料店業者表示，如果員工自己要喝，當然不用付錢，但如果是朋友要喝，通常會給予打折或減價，力挺老闆為了2杯飲料告員工的作法。