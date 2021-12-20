交通部長王國材(簡立欣攝)

正在最後定稿的高鐵延伸宜蘭綜規報告昨日傳出已火速將臨時納入的「折衷案」縣政中心以南350公尺列為最優站址，交通部遭指「射箭」後再由委外綜規協助「畫靶」，恐陷專業評估爭論。交通部長王國材今日受訪時3度強調，宜蘭高鐵綜合規劃已經做了2年多，近日的紛爭「只是最後站址再做個確定」。

立法院交通委員會今（20）日審查111年度總預算案國道公路建設管理基金分預算，王國材會前做出上述表示。

王國材表示，高鐵延伸宜蘭案綜合規劃報告現在正在收尾，預計月底完成，初步交通部以折衷案當作最優方案，希望確定以後，接下來繼續做環評，明年起總共3年時間做環評和細部設計，民國114年動工，最快125年完工。

媒體問到，折衷案最後臨時才被提出，交通部再委外做綜合規畫，程序上是否有些不公平？王國材表示，宜蘭高鐵綜合規劃是108年11月委託顧問公司來進行，所以它的綜合規劃報告精進已經2年多，只是最後站址再做個確定。「這段時間我們傾聽地方民意，也經過我們專業判斷，才確定折衷案是大家可以接受的方案。」他強調，整個綜合規劃程序都很完整，已經2年多，只是最後尾端做個確定；這個月顧問公司對於整個路線和平行共構的站址做些分析後再來確定，但程序是2年多的時間來確定。

至於委外的顧問公司覺得折衷案的優點是甚麼？王國材表示，折衷案第一沒有特定區的開發；第二，因為繞過宜蘭市中心區，跟宜蘭羅東鐵路高架是完全脫離。宜蘭羅東鐵路高架是121年完工，所以它也可以如期完工，不會因為高鐵進來就會也要延到125年。

王國材表示，這次綜合規劃裡面，的確顧問公司比較忽略到溪南溪北希望的「南北平衡」，因此這次也把溪南溪北「南北平衡」放進去。目前除了礁溪之外，其他鄉鎮大致都同意，礁溪的部分交通部未來會在高鐵營運以後，希望各個鄉鎮有高鐵接駁公車，他們到宜蘭高鐵站大概都是10到20分鐘距離，應該是可以接受。

王國材表示，另外設站在縣政中心以南350公尺，在這個特定區裡停車、轉乘等公共運輸的規劃都會很完整，包括未來比較高級的列車也會停在台鐵宜蘭新站，設站在哪裡，整體交通規畫都會做得很完整。