核四公投未能過關，學者認為，國內供電影響在2025年就會出現，不僅如此，工商團體也強調，台灣缺電是事實，未來民眾恐怕得面臨「用電摻水」傷害家電，甚至是電費大漲的後果，引起網友們熱烈討論，擔心缺電危機成為台灣企業發展的隱憂，有網友則認為，今年英國、西班牙等歐洲各國天然氣價格大漲，使得電費也跟著調漲，直指台灣未來可能會出現此狀況，「沒有回頭路了，步上歐洲後塵，電費大漲且一定先停民生用電。」

中國時報報導，針對核四公投未過的影響，清華大學核工系教授葉宗洸指出，回歸能源供給的現實面，核四無法重啟的供電影響在2025年就會出現；中華民國全國工業總會祕書長蔡練生則認為，台灣缺電是事實，未來台灣的民眾可能要面臨「用電摻水」、傷害家電或者是電價大漲的後果，且台灣氣候不適合綠電發展，燃煤發電還有高碳排問題，即使三接公投通過，但是天然氣多靠船運，還是充滿不確定性。

核四公投未過可能帶來的缺電衝擊，引起PTT網友們熱烈討論，有網友擔心這項因素會成為企業發展的隱憂，而民生用電會是首當其衝的犧牲者，「一定先犧牲民生用電啦，民眾又不會給政治獻金」、「一定先停民生用電，不用怕」、「該漲的是工業用電，用不起的就離開台灣，只是政府不敢得罪金主」、「停民生用電，對岸演過了。」

此外，有內行人提到，今年歐洲天然氣價格飆漲，電費也跟著上漲，未來台灣極有可能面臨電費大漲的慘況，「賭天然氣就是祈禱台海不會被封鎖供給+價格波動低」、「歐洲長好幾倍的例子已經演過了」、「電費變貴就大家承擔...反正少子化都在承擔了」、「別擔心啦，到時候漲電費就不會缺電了」、「電費穩漲不用擔心，物價也一起漲。」