經濟部投審會統計，110年1-11月核准僑外投資件數為2448件，較上年同期減少22.46％；在核准金額部分，投(增)金額計美金67億1830萬1000元(折合新台幣2015億4903萬元)，較上年同期減少17.57％；顯示新冠肺炎疫情仍持續影響人員流動與經濟活動之進行，致僑外來臺投資下滑，惟預期隨著全球疫情緩和，逐步恢復跨境移動後，臺灣優質投資環境可望再吸引僑外資回流。

對外投資方面，110年1-11月核准對外投(增)資金額計美金97億2394萬5000元(折合新台幣2917億1835萬元)，較上年同期增加22.69％，主要因環球晶圓股份有限公司以美金25億元(折合新台幣750億元)增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD. 暨間接投資德國GLOBALWAFERS GMBH收購德國SILTRONIC AG(世創電子)等大型投資案所致，顯示出在新冠肺炎疫情爆發後，台商搶占全球供應鏈重組商機之現象。

1-11月核准(備)對新南向國家投(增)資金額計美金56億2161萬4000元(折合新台幣1686億4842萬元)，年增115.55％；其中投資金額較大者為新加坡、越南、泰國；投資金額增幅較大，主要係因除核准前開環球晶圓以美金25億元(折合新台幣750億元)增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD.外，1-11月核准聯發科以美金10億元(折合新台幣300億元)增資新加坡MEDIATEK INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD、國泰人壽以美金4億元(折合新台幣120億元)，增資越南國泰人壽等大型投資案所致。

對中國大陸投資方面，110年1-11月核准對大陸投資件數為388件，件數較上年同期減少12.81％；核准投(增)資金額計美金47億9207萬9000元(折合新台幣1437億6237萬元)，較上年同期減少14.47％；顯示受大陸營商環境變化、美中貿易衝突、科技戰持續等因素影響，台商赴陸投資趨於謹慎觀望。