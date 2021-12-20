根據經濟部投審會統計，110年1-11月核准陸資來台投資件數為37件，較上年同期減少56.47％；投（增）資金額計4604.7萬美元（折合新台幣13.81億元），較上年同期減少62.86％；顯示受到美中關係變動下的兩岸情勢、全球經貿情勢變化及經濟部修正大陸地區人民來台投資許可辦法等影響下，陸資來台投資呈下降趨勢。
自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1498件，核准投（增）資金額計24.57億美元（折合新台幣約737億元)。
對大陸投資方面，110年1-11月核准對大陸投資件數為388件，件數較上年同期減少12.81％；核准投（增）資金額計47.92億美元（折合新台幣約1438億元），較上年同期減少14.47％；顯示受大陸營商環境變化、美中貿易衝突、科技戰持續等因素影響，台商赴陸投資趨於謹慎觀望。
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