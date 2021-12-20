金酒今天上午電腦亂數公開抽籤，從全縣年滿20歲且入籍金門者中抽出4000名幸運買主。（李金生攝）

中籤名單可於今日下午17時起至金門酒廠官方網站查詢，金門酒廠亦會同步寄發中籤通知單。（李金生攝）

金大學生參觀公開抽籤，一起迎接虎年的來到。（李金生攝）

迎接2022虎年來到，金酒公司推出「福虎昇豐」玉璽酒，今天上午電腦亂數公開抽籤，從全縣年滿20歲且入籍金門者中抽出4000名幸運買主。每人可價購1盒，酒度56度，容量0.6L，每盒象徵「一路發」的新臺幣1萬6800元。

另自2022年1月1日至4月30日止，只要在金酒臺灣本島各展售處單張發票消費滿1萬元者，就有1次參加抽「福虎昇豐」玉璽酒價購資格，消費愈多中籤機率愈高。金酒預計於明年5月抽出這批加碼版的幸運得主，計有200盒。有興趣收藏者也可洽詢免稅通路，預計明年2月以後販售。

中籤名單可於今日下午17時起至金門酒廠官方網站查詢，金門酒廠亦會同步寄發中籤通知單，今年為配合防疫，也採行人潮分流方式。

若對於中籤名單或價購有任何問題，可撥打金酒公司服務專線0800-033-823或 082-325628轉86335、86303洽詢。（酒後不開車．安全有保障）

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障