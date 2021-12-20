歌手王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料後，優質偶像形象徹底崩壞，而王力宏於19日近午夜反擊，指控李「都是為了錢」，但又遭李舉證駁斥。事情越演越烈，先前傳出遭林秉樞施暴的立委高嘉瑜，日前在節目中談到王力宏一事，她則表示「知人知面不知心」。

高嘉瑜18日在《少康戰情室》節目中表示，王力宏是她高中時的優質偶像，很多女生都覺得他各方面長久以來都只有好消息，沒有壞消息，但今天李靚蕾揭露他不為人知的一面，大家才知道這些都是靠著媒體、行銷包裝，長期以來他背後有很多問題是外界所不知道的，「知人知面不知心」。

高嘉瑜提到，很多人分析李靚蕾的文筆、寫作方式刀刀致命，凸顯現在女性獨立自主的能力，包括經濟能力，就如李靚蕾文中所說的，自己這麼多年為王力宏奉獻付出、養小孩等，但她不需要王力宏給任何一毛錢。高嘉瑜認為，李靚蕾有能力獨立自主，這非常重要。

對於王力宏所作所為，高嘉瑜坦言，其實就是對不起家庭、對不起小孩，更重要的是對不起太太，很多人會認為，沒有把家裡的事情、把老婆小孩照顧好，在外面再多的光環、包裝，都是假的，人生也是空虛的，事實上李靚蕾也說，他（指王力宏）這個人的人生是不可能快樂的。

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