德國衛生部長Karl Lauterbach在周日接受媒體訪問時指出，在聖誕節前不會實施封鎖和封城，但是警告，可能無法阻止第五波疫情的出現，並且支持德國的強制性疫苗接種政策，認為這是唯一能阻止該傳染病的方式。

衛生部長對ARD電視台說，德國已經跨越Omicron感染的關鍵數量，將迎來第五波新冠疫情。

但Lauterbach在周末的另一次訪問指出，不認為在聖誕假期過後會出現「嚴格封城」。但政府仍需向民眾說明，假期期間可以做什麼，不可以做什麼。

德國在12月初已經開始禁止未接種疫苗者進出部分非必要的商店和公共場所。而鄰國荷蘭則在本周日開始實施全國性的封城行動，至少實施到1月14日。

德國政府的科學顧問小組在周日指出，有必要進一步限制人與人之間的接觸，僅靠加強劑的接種是不夠的。

德國目前有70%的人口接種了兩劑疫苗。德國上周五新報5.1萬人確診者，周日降為2萬9348名確診者和180名死亡人數。

此外德國從20日的周一開始，對來自英國的旅客實施防疫隔離，需要陰性的檢測證明才可入境。德國地方的衛生單位在過去一直敦促中央政府對英國實施入境管制。

英國在過去幾天的單日確診人數屢創新高，上周五更達9萬人；而在周日單日確診者為3.7萬人，其中確診Omicron病毒的人數就高達1.2萬人。