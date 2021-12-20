交通部部長王國材20日表示，宜蘭高鐵綜合規劃正在收斂，預計月底完成，目前用折衷案當作最優方案。

交通部長王國材20日在交通委員會會前受訪表示，3年時間做環評及細設，最快可在2036年完工。有兩年的時間做綜合規劃，程序完整，最後傾聽地方民意、專業意見後確認站址、平行站址。

他指出，折衷案優點包含特定區開發、繞過市中心，不影響宜蘭羅東鐵路高架2032年完工，並且均衡兼顧溪北及溪南均衡發展，除了礁溪以外，大部分區域都接受。但未來宜蘭高鐵營運後，會有接駁公車串連高鐵站跟各鄉鎮，因此距離高鐵站距離大概也是10-20分鐘的車程。

他強調，設在縣政中心以南350公尺，停車轉乘、公共運輸等都會完整規劃，台鐵的高級列車也會調靠共構的宜蘭新站。

宜蘭高鐵目前規劃與台鐵宜蘭新站共構，而第五地方折衷案，設站位置在縣政中心以南350公尺，長度約59.3公里，經費達1880億元．不會對鐵路高架工程有影醒，未來延伸性也高．可以兼顧溪北及溪南均衡發展，然而卻也有費用較高、農業區易淹水的隱憂。