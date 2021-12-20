藝人王力宏與前妻李靚蕾的婚姻狀況，隨著雙方隔空爆料交火，越來越多以往不為人知的內幕，一一曝晾在外人眼前。李靚蕾在回應王力宏聲明時提到，心理諮商師認為，王力宏有性成癮(Sex Addiction)的問題。

諮商心理師林萃芬指出，對男性而言，性愛不只是發洩欲望的管道，更可以「感覺自己像個男人」，同時還能減輕焦慮不安的情緒，從而調適生活壓力。但是演變為「性成癮」，就已經不單純是「花心」、「外遇慣犯」這麼簡單的解釋了。

林萃芬舉例，國際間最有名的性成癮案例，莫過於美國前總統柯林頓。「他明知會身敗名裂，引來莫大的災難與羞辱，卻仍然無法克制自己的行為，而且壓力越大欲望越強。」

心理師強調，問題在於，「不健康的性行為，往往是一種演進的過程。性成癮的起源，多半來自於對某個強迫行為的無力感或無助感，進而造成個人生活的脫序或失控。」

●７個簡單問題 探究自己的內心：我也是性成癮嗎？

林萃芬心理師在《從習慣洞察人心》書中指出，下列問題可以簡單檢測自己的心理狀態:

⑴隨時隨地想著令其上癮的事情，例如會一直想去夜店尋找一夜情。

⑵曾經試圖戒掉這個習性，可惜宣告失敗。

⑶會跟家人朋友隱瞞自己成癮的事情。

⑷對成癮的事情具有「強迫性」，非做不可，否則就會渾身不舒服。

⑸「需求性」越來越高，「耐受性」也變得越來越強。例如嗑藥者藥量會越用越強， 酗酒者酒會越喝越多。

⑹會對人際關係造成嚴重的干擾，很難跟固定對象發展長期的親密關係。

⑺在戒除的過程中會覺得痛苦難耐。

做完上面的測驗後，統計一下總共有幾個「是」。回答「是」越多，代表性愛成癮的狀況越明顯，需要尋求心理專業的治療。

林萃芬心理師強調，不少性愛成癮者會被周遭人誤以為是「太花心」或「不專情」，經過諮商評量之後才發現是性愛成癮。

「性愛成癮者需要的是協助，一方面探索成癮的根源，另一方面降低身心的不安」，心理師強調，成癮者需要適當而完整的心理療程，接著才有能力面對自我與親人的眼光，這是一段「成癮戒斷」的艱辛過程，並不容易。越早由專業介入，並與成癮根源達成理解或是和解，患者越能有效解癮或是得到自我控制的能力，再次走上陽光下的人生旅程。