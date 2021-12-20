曾經在2014年犯下國內首例駕駛砂石車衝撞總統府的張姓男子，遭判刑6年，去年3月才假釋出獄。昨(19日)凌晨，張男攜帶槍枝入住桃園八德某旅館，警方獲報後，前往埋伏圍捕，當場將他逮捕，並查扣改造手槍一把及子彈7發，訊後依槍砲彈藥罪嫌移送檢方。

據了解，昨(19)日凌晨2時許，八德警方接獲轄內旅館報案，稱員工整理房間時發現1把槍枝，四維派出所所長林俊廷率副所長黃信銘、警員侯屹涵等8員立即趕赴現場，並在該房間床鋪枕頭下發現手槍1把。

警方查扣改造手槍一把及子彈7發，訊後依槍砲彈藥罪嫌移送檢方。(戴志揚翻攝)

據旅館員工表示原入住該房間的房客因反映房間設備故障，便協助更換其他房間入住，換房時應是房客將手槍遺留在房內，員工整理房間時發現並報警處理，警方立即前往該名房客入住房間敲門並於門外警戒，趁房門開啟瞬間員警立即上前壓制張男。

警方當場查扣改造手槍1把、彈匣1個及改造子彈共計7發；另於警詢時得知渠曾有恐嚇公眾危安之計畫，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪及恐嚇公眾危安罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

八德分局分局長林樹國表示非法槍枝嚴重危害社會治安，警方對於打擊犯罪絲毫不鬆懈，將會持續針對非法黑槍等不法情事加強查緝，遏止重大暴力犯罪，民眾如有發現不法，可撥打110報案電話檢舉，共同為維護社會治安盡一份心力。