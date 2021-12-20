伴隨農曆春節腳步逼近，加上疫情緩和、五倍券等因素助攻，高雄漢來、福華、福容、國賓、翰品、義大皇家及天悅等各大飯店的除夕圍爐宴預訂大爆滿。

其中，漢來美食年年銷售一空的漢來除夕圍爐宴，今年以「愛麗絲夢遊仙境」為主題，除了美味的澎湃五星大菜外，更精心打造夢幻的聽視覺精彩表演，讓一年一度的除夕團圓飯也可以像童話故事般讓人目不轉睛，全席26999元（12位）、半席13999元（6位），目前已預訂全滿。

另位於漢來大飯店九樓的福園台菜海鮮餐廳今年也推出「福氣抵家 豐味饗宴」團圓年菜外帶，一桌澎湃菜色一萬元有找，且為回饋顧客，1月15日前完成預訂付款，還可享早鳥9折優惠。

高雄雄福華表示，目前過年除夕圍爐訂位已接近客滿，其中中餐廳江南春、珍珠坊部分及包廂幾乎出現客滿狀態，另外在麗香苑自助餐及Smile One精緻涮涮鍋訂位也大多達到九成，主要是今年過年假期比較長，且民眾自己下廚的意願不高所致。目前除夕圍爐宴外，其他過年期間訂位詢問率也相當高。 高雄福容大飯店表示，今年過年特推出「2022福虎生風─除夕新春圍爐宴」活動，即除夕當天推出全席10人份每桌售價16888元加10％，還可以欣賞精彩的舞龍舞獅迎春表演，目前已經完全搶訂一空。而且，看準年菜外帶商機，該飯店今年也推出多樣年菜特色料理及獨家優惠活動，自即日起到1月24日特推出「福虎生風精選年菜外帶優惠」，包含主廚招牌手路菜「精選福容小滿漢」，每道售價1280元。

國賓大飯店表示，第四季為尾牙和婚宴旺季，加上節慶多、五倍券效應，該飯店餐廳每到週末幾乎是一位難求，平日也常常是滿座狀態，尤其除夕夜中西式圍爐宴，在老顧客的支持下，早就被預訂一空，其中大宴會廳每桌售價2.58萬加10％，包廂每桌3.28萬加一成。

翰品高雄店表示，除夕圍爐宴早在一個月前就全滿了，目前只剩年菜外帶，為回饋顧客，年菜外帶在1月5日前訂購，可享95折，且接受預訂至1月24日，除夕當天領貨，年菜單品售價560元，年菜組合6880元，也提供日式年菜，2人份880元。

義大皇家酒店表示，皇樓中餐廳推出圍爐饗宴，每桌16888元起，需加一成服務費，目前第一梯次已訂滿，第二梯也有7成訂位；義大天悅飯店宴會廳則推出「鴻運呈祥賀新年圍爐團圓宴」，中式桌菜7888元起，加一成服務費，包廂已預訂一空。