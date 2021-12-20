全球大型電網儲能廠Fluence(NASDAQ：FLNC)於今(20日)宣布將與寶佳集團旗下的寶晶能源達成策略合作，並與東元(1504)旗下的安華機電共同為寶晶能源提供建置儲能系統的一站式服務，參與台灣電力公司電力交易平台中的首座調頻輔助服務(AFC)建設。此次儲能案場將由Fluence與寶晶能源及安華機電共同合作，將Fluence獨步全球的模組化儲能系統引進台灣市場。第一階段電池儲能總容量將達6MW/6MWh，為Fluence進入台灣市場的重要里程碑，也期待未來將與台灣有更多合作項目。

寶晶能源董事長蔡佳晉表示，發展再生能源是台灣能源轉型重要的指標方向，不僅是商機、是趨勢，也是台灣的產業共識。寶晶能源向來致力於以太陽能為基礎的新能源發展，這次能與全球儲能首屈一指的Fluence合作，我們相當期待。同時，身為推動台灣能源轉型的一份子，對於能夠攜手參與台電的AFC調頻輔助服務，為台灣的供電穩定貢獻心力也深具使命感。

Fluence擁有累積超過在儲能產業13年及佈局六大洲30個市場的建置營運經驗。目前Fluence的儲能案場多達150餘個，透過儲能系統技術及解決方案，已於全球提供總量超過3600 MW容量建置，並持續以創新、智能的模式廣泛地提升全球能源轉型速度，同時為台灣能源轉型增添助力，成為亞太地區綠能發展的典範。

全球儲能市場正在加速成長，根據統計，全球儲能裝置容量將在2030年增長至358 GW，相較於2020年，增長高達20倍，由此可知，全球對於儲能市場的需求快速上升。同時台灣儲能市場需求亦同步上升。根據目前台電所提出的2025年電池儲能的規劃，台灣市場預測，若維持穩定增長趨勢，在2030年儲能規模將擴張至20 GWh，市場規模將上看2000億台幣，隨之而來的將會是產業生態系與供應鏈夥伴的商機與動能。

Fluence亞太區市場開發副總裁Achal Sondhi表示：「一直以來，Fluence將台灣視為亞太佈局中的重點市場，現在我們以電池儲能系統眾多應用中的調頻服務來參與台灣的能源轉型，這對Fluence在整個亞太地區的市場發展具有顯著的指標意義。我們期待與台灣商業夥伴進行合作，未來提供更多元的儲能應用，提升台灣整體電力系統的儲能效率，助力台灣開啟可再生能源的新篇章。」

東元集團子公司安華機電董事長林勝泉表示：「能與世界領先的儲能領域專家Fluence合作，安華機電深感榮幸。此次合作將為安華在建立節能機電系統技術上有很大的幫助，期待憑藉著Fluence的全球性規模及扎實的業界經驗，能共創未來實現能源轉型的目標，也為台灣再生能源發展創造永續的未來。」