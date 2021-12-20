王力宏神隱2日，19日深夜終於發出千字文反擊，李靚蕾隨後也列出5大重點回應，激烈戰況吸引不少網友圍觀，連周杰倫也在半夜一連發布2張照片，向網友問到「看了睡蓮會想睡嗎」，在這個節骨眼上也讓網友忍不住猜測天王是否意有所指，意外掀起熱議。

周杰倫20日凌晨在IG上傳一張他在賞畫的照片，只見他站在畫前，全身包緊緊，專注地看著畫中的睡蓮，周杰倫在文中寫道「看了睡蓮會想睡嗎」，並在限時動態替自己的節目宣傳，推薦睡不著的網友可以去看看，讓網友紛紛激動直呼，「哥也在吃瓜嗎」。

王力宏和周杰倫為同期天王歌手，過去疑似有過心結，2009年1月，羅志祥的專輯《潮男正傳》拿下唱片銷售冠軍，在慶功宴上王力宏卻語出驚人表示，「老闆說這些排行榜沒公信力」，暗酸羅志祥買榜，還邀同為大咖的周杰倫來站台，要召開「誠實運動」記者會杜絕買榜風氣。

周杰倫趁機宣傳自己的節目。（圖／翻攝自周杰倫IG）

周杰倫當時拖著感冒的病體到場支持，王力宏卻以「急性腸胃炎」為由臨時放鳥，讓周杰倫裡外不是人，一周後王力宏宣傳新歌時被問到相關問題，否認自己是發起人，還稱自己保持中立，「這些風雨、買榜、暗批，我不願意參與」，因此和周杰倫傳出結下樑子，而李靚蕾引爆離婚風波後，用杰倫也退追蹤王力宏。