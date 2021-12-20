王力宏「性成癮」爭議方興未艾，網民對類似「患者」也多有討論，PTT八卦版就有鄉民問卦：「為啥成龍可以全身而退？」會提到成龍是因他在1999年爆出跟吳綺莉搞婚外情，且女方已懷孕數月，而成龍僅是公開認了出軌，未對母女負責，元配林鳳嬌與成龍仍維持著婚姻關係，至今成龍仍不受婚外情影響走紅演藝圈。
有網友今(20)日在八卦版問：「為啥成龍可以全身而退，還大紅大紫？」並指出：「成龍性慾強眾所皆知，想當年在媒體面前哭哭啼啼的說他犯了全天下男人都會犯的錯，然後說完兩岸也沒因此封殺他，尤其是大陸那邊，如今成龍依然走紅，也整理出幾派說法。
「人設說」這派鄉民認為：「他本身的影史地位就太猛了，沒辦法」、「他比較有影響力」、「因為他人設不是優質偶像」、「成龍人設又不是乖寶寶」、「成龍也不會裝成白馬王子形象呀」、「他至少有道歉」、「太早，20幾年前比較不在意道德」、「成龍有這樣欺凌正宮？」、「這就是證明：道歉認錯就能止血」，也有人酸「因為他把全天下男人都扯進來」、「道歉還把其他男生也拉下水」。
至於「按捺說」則看來最世故到位：「成龍沒拋棄糟糠妻」、「因為成龍把全部財產給他老婆，讓她老婆閉嘴」、「他婆也同意成龍繼續玩，只要不要玩出人命就好」、「成龍算得很精，就算全部財產都給老婆，如果那天要離婚，最多也是五五分」、「關鍵是兒子非常需要成龍，成龍保證全部給兒子，這那個媽媽不感動，孩子才是她的命根，不是老公那根」、「公開認錯，把錢全給老婆，照顧兒子，女人」、「要的其實也很簡單」，實錘點出成龍的「危機處理成功學」。
成龍2015年曾推出自傳「成龍：還沒長大就老了」曝光許多年輕時做過的荒唐事蹟，與妓女發生過關係及朋友老婆捲款跑走，使成龍擔心林鳳嬌也是為他的錢，便暗地將財產都轉到國外，一直到外遇風波爆發，林鳳嬌一句「你不需要解釋，你不要去傷害人家，也不要讓人家傷害到我們，任何時候只要你需要我和兒子，我們可以馬上站出來。」讓成龍後悔莫及，發現「林鳳嬌是死心塌地愛著我的！」，原來成龍能安全過關一切都是老婆願不願意當背後的女人。
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