國內首起駕駛砂石車衝撞總統府的男子張德正被判刑6年確定，他2015年11月入監服刑後，在在2020年3月獲准假釋出獄。張當年因不滿家暴判決，駕駛35噸砂石車，由凱道加速衝撞總統府正門鐵欄杆訴求對司法不滿，未料出獄後又因攜帶槍枝遭到逮捕，至於他常有過激舉動，警方對於他攜槍動機相當緊張，將深入了解。

據了解，張德正出獄後因為找不到工作，想當外送員也沒錢買機車，去年4月看到小燈泡兇嫌免死判決，讓他心情鬱悶不滿，還穿上LED字幕背心，上面寫著「小燈泡的判決你覺得公平嗎」，前往總統府前表達心聲。

張德正當年因認司法不公，計畫以開車衝撞總統車隊、台北地院或總統府的方式表達不滿，他繕打「衝撞總統府正門 的笨蛋就是我」文件後，2014年1月25日凌晨先到超商寄給媒體後，即利用出車載運廢料機會，開車衝撞總統府。

這起國內首件的砂石車撞總統府事件，案發後北檢聲押張德正，但均獲北院裁定釋回或交保，檢方不服堅提抗告，高院也一再裁定發回， 創下「5度5關」的司法首例。

北檢依毀損物品、毀損建物、毀損古蹟、殺人未遂、妨害公務等5罪將張起訴。一審認為，張駕車直接衝撞，所幸站哨的衛兵及時閃避，始未發生憾事，從重依殺人未遂罪將他判刑5年10月，但高院認為張毫無悔意，且確實破壞總統府古蹟，因此加重刑度，2015年9月改判他6年徒刑。張不上訴，全案定讞。