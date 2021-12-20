歌手王力宏深陷醜聞風暴，昨日深夜首度發聲明，但網友不買單，認為王力宏根本是「開油罐車炸油田」，有人在網路發文提問，「王力宏唯一能翻盤的希望是什麼？出櫃是不是目前最好的方式？」貼文引發網友議論，多數人認為最簡單的方式，就是向被傷害的人，及社會大眾誠懇道歉。

今（20）日凌晨有網友於PTT八卦板指出，王力宏的聲明等同於「開油罐車炸油田」，不但沒有幫助，還讓火愈燒愈旺，認為如果王力宏現在直接坦承，一直以來都對自己的性向感到痛苦且猶豫，因為不知道自己不喜歡女生，才會用這種不正確的方式對待女性，活到40幾歲，原來愛的其實是男性，「出櫃應該是最好的招數，可以打悲情牌或同情牌，有卦嗎？」

另一名鄉民也發文表示，看完王力宏的聲明後，認為王力宏真的完蛋了，「他還有其他方式可以救援自己嗎？」該鄉民提出2個可能辦法，包括出櫃及拿出有力證據反擊，並問能讓王力宏翻盤的希望是什麼？

疑問曝光後，網友也加入討論，「出櫃不行啦！王爸爸會崩潰」、「他家看起來就傳統保守，力宏不敢啦」、「他出櫃會鬧家庭革命」、「如果早一點假出櫃我還信， 太晚了」、「他如果昨晚聲明這樣說還有用，現在怎麼說我都不信了」。

另外，也有人建議，「開記者會，說犯了天下男人都會犯的錯就好了」、「開記者會誠懇道歉，很簡單又有效的方式」、「直接認錯才是正解」、「其實很簡單，誠心道歉吧」。