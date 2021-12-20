Damn Woj ain’t even report me being in health and safety protocol that’s tough 😩🤣🙃 — Bobby BP Portis (@BPortistime) December 18, 2021

就在NBA最近頻頻傳出球員觸發聯盟健康與安全協議停賽消息之際，《ESPN》爆料天王「沃神」沃納洛斯基幾乎忙翻了，難免沒有報導到部分球員，這下子引發公鹿中鋒波提斯不滿發推嗆聲，「該死的！沃神甚至不報導我觸發聯盟防疫規定，這太難接受了。」

眼見波提斯如此抱怨，沃納洛斯基也在第一時間回應，「抱歉，你是人民冠軍，希望你早日解除協議。」畢竟最近NBA觸發協議人數越來越多，沃神漏掉某些人也難免，實際上《The Athletic》記者查拉尼亞兩天前就有報導波提斯觸發協議消息。

只是觸發聯盟健康與安全協議，對於球員來說應該算是壞消息，畢竟這代表球員至少必須面臨10天隔離治療期，以及可能缺席4場以上的命運，波提斯反而大肆宣傳自己觸發協議，甚至抱怨沃神沒有報導，只能說他實在太想紅了吧。

畢竟波提斯上季待在公鹿僅以替補為主，本季卻因原本的先發中鋒布魯克羅培茲只打開幕戰，就被診斷出嚴重背傷，最近還被迫開刀治療，本季能否歸隊還很難講，才讓波提斯趁機搶到先發中鋒位置，他也拿到場均15.6分、9.0籃板，表現還算稱職。