王力宏被前妻李靚蕾17日深夜爆料召妓、約炮、有小三，事隔兩天，王力宏19日深夜發聲明澄清，李靚蕾在告知懷孕當天就逼他在美國紐約結婚，否則一輩子見不到孩子，這段陳述遭網紅廣告小妹打臉，表示在紐約市結婚必須提前24小時預約，怎麼可能當天被迫登記。讓網友笑翻，看來王力宏又要被蕾神錘了。

王力宏19日的澄清文指出，當他知道李靚蕾懷孕時又驚又喜，因為他很想要孩子，但他們還沒走到談結婚的階段，結果被李靚蕾以「今天不跟我結婚，我會消失、改名，永遠見不到肚子裡的孩子」的方式逼婚，因為太害怕孩子消失所以當天就在紐約登記結婚了，指還說整段對話在2016年的婚姻諮商中都有錄音作證。

而廣告小妹看完這一段話，對於王力宏稱當天被迫登記感到高度懷疑，因為在紐約市結婚非常麻煩，要先預約時間，再去marriage bureau（結婚登記處）跑流程，「必須提前24小時預約啊大哥！你是哪來的當天？」而且結婚還要帶上證婚人，就算不是在結婚登記處，也要找到有執照可以宣誓你們結婚的人，怎麼可能當天登記。

對此，網友紛紛留言：「王家寫作功力看來是一脈相承」、「到底怎麼可以當天登記，marriage license領了就是給你時間後悔的啊」、「笑倒，人家想睡覺又想看蕾蕾出來錘啊」，還有人諷刺，「整篇文寫的最精細的就是金額了！差點以為在看報價單」、「就算蕾神如文中要的數字是那樣又怎樣！登記地在紐約州，沒跟你要一半就不錯了！」