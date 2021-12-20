日前因被美國列入投資黑名單的商湯科技今（20）日在港交所發佈公告稱，重啟公開招股，發行規模和定價區間與此前保持一致。商湯此次共發行15億股，招股價介於每股3.85港元至3.99港元，籌資約60億港元。該股12月23日中午12時截止認購，預期將於12月30日掛牌。

此前，商湯科技原計畫於12月10日為IPO定價，於12月17日開始交易，但因美國財政部宣布將商湯科技列入「中國軍工複合體企業」清單（在這一清單中的公司，美國投資者將不能進行投資），商湯科技不得不宣佈推遲上市，並將認購資金退還給了散戶投資者。

12月11日，針對於美國財政部以所謂「侵犯人權」為藉口將商湯科技等企業列入實施投資限制清單一事。商湯科技發佈聲明稱：「我們對於這一決定與相關指控表示強烈反對。我們認為該決定與相關指控毫無根據，反映了對我公司根本性的誤解。」

12月13日，商湯科技發布公告稱，其全球發售及上市將會延遲，公司仍致力於儘快完成全球發售及上市。