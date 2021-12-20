四大公投結果和多家民調數據不同，引發外界關注，對此，資深媒體人黃暐瀚簡單總結，大陸和美國因素影響公投結果，導致公投結果最後全是「不同意」大於「同意」。

黃暐瀚今（20日）在其主持的網路時事節目「POP撞新聞」上表示，為何四大公投的民調多家機構的結果大都是「同意」大於「不同意」，但最後慘遭逆轉，開出的結果是「不同意」大於「同意」，他簡單總結就是美國和大陸因素，總統蔡英文成功將美國因素拉進來以後，四大公投就注定全盤皆輸，國民黨到現在還沒發現緣由嗎？

黃暐瀚直言，四大公投的結果，有外界解讀藍綠對決呈現平盤態勢，但他要說公投是對事不對人，在民進黨政府拉進美國因素後，明明有很多人不想吃萊豬，在考慮國際局勢後，可能就沒去投票，所以最後就讓對投票行為最極端的兩群人決定公投結果。

針對國民黨對四大公投採取四個同意、教訓民進黨的戰術，黃暐瀚指出，結果藍營最後才發現想教訓民進黨的不到兩成，但捨不得民進黨被教訓的遠遠多過兩成，等到接下來的選舉，這次民進黨所使用的招式還會再用，而且更加爐火純青，在這種態勢下，國民黨恐會更加劣勢。