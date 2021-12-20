蘇澳港營運處督導方碩堂及工務科技術員王國銘，利用監督颱風災害整建等工程招標，接受廠商招待到酒店喝酒尋歡，王男還藉中元節普渡之機會向業者索賄1萬5000元，懲戒法院第一審判決將方撤職並停止任用1年，王撤職並停止任用3年，2人提上訴，遭駁回確定。

方及王男協助工程查核、驗收、結算及請款，他們利用工程查核及驗收結束之機會，接續業者招待到酒店飲宴，王國銘並收受數萬元賄款，且王男還藉中元節普渡之機會，向業者詐取1萬5000元。

刑事部分，去年台灣高等法院審酌方碩堂、王國銘身為公務員，本應體念所享俸祿乃民脂民膏，當竭盡心力為民服務，竟不思廉潔自持數次收賄，考量王國銘犯後已經坦承，並自動繳回部分所得財物，將他判刑12年，而方否認犯行但涉案情節較輕，判刑7年6月。

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