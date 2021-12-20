受新冠疫情影響，尤其邊境管制下旅遊業受到的衝擊最甚，國人的旅遊意象也紛紛轉向國旅。原民會表示，部落旅遊深具豐富的自然景觀及人文特色，在許多部落可同時使用五倍券、i原券、客庄券、農遊券等，搭配行動支付回饋加碼，期望可吸引國人在農曆新年去到部落消費，帶動部落經濟。

立法院內政委員會邀請原住民族委員會主任委員及客家委員會主任委員就「原住民及客家文創產業發展與行銷及農曆春節相關景點之推廣」進行專題報告，並備質詢。

原民會主委夷將‧拔路兒(Icyang‧Parod)表示，面臨疫情時代，國人無法至國外旅遊，凸顯出國內旅遊市場的需求，尤其是具有「文化深度」及「環保永續」的遊程深受國人喜愛，原住民族地區具有豐富的自然景觀及人文特色，讓部落旅遊一直是原住民族的優勢產業。

夷將指出，今年主動串連12家旅行業者及32個部落自8月起辦理部落與旅行社線上媒合會，以及部落踩線行程，由旅行社依據發展潛力、觀光資源及在地需求，共同合作規劃80條部落旅路線。

民進黨立委莊瑞雄答詢問到，過年快到了，既然受疫情影響出國的人不會太多，原民會有沒有什麼具體可行的規劃吸引遊客到部落來體驗，藉此帶動部落經濟發展？

夷將回應，今年5月中旬全國疫情進入三級警戒，各類產業皆受重大衝擊，為刺激消費，在部落除了也可以用五倍券外，原民會也推動i原券及行動支付回饋加碼方案，而且許多部落和客庄券及農遊券的使用區域也有重疊，可說是加碼中的加碼。

夷將說，除了提升原住民族店家經濟收益外，也導入遊客至原住民族部落消費，上述措施已陸續於11月上旬開跑，使用期限至明111年5月底，期望可帶動農暦春節期間赴部落旅遊的動機，目前也在計畫性訓練在地解說員，相信會有最好的效果。