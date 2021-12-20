政府帶頭加薪、企業獲利成長、及通膨壓力下，民眾對加薪期待創新高。國泰金控20日公布其12月最新調查結果，在時事題方面，有10％受訪民眾認為其2022年經常性薪資，即月薪會增加逾3％，另外有34.3％受訪者覺得會加薪，但幅度在3％以內，合計有44.3％的受訪者覺得明年會加薪，創至少2014年以來的新高比率。

12月調查中，有54.2％受訪者預期今年年終獎金有1到3個月，高於3個月、甚至會超過10個月年終者合計有7.1％，合計預期年終高於1個月者共61.3％，高於2020年的58.7％，但仍是五年來的次低比率。

國泰金控從2010年3月開始固定針對其集團客戶發出電子問卷，以了解民眾對經濟景氣、物價、房價、薪資、消費、股市及投資等意願，亦被稱為「國泰庶民指標」，每月亦會額外詢問「時事題」，從2014年開始每年12月都會詢問年終獎金及隔年經常性薪資加薪預期。

主計總處已上修2021年台灣經濟成長率到6.09％，創11年新高，且預估2022年台灣經濟成長率仍有4.15％。

國泰金12月時事題亦詢問民眾預估2022年的經濟成長率，有81.4％的受訪者都預估明年經濟成長率在2％以上，甚至66.8％預估是3％以上，有34.7％受訪者預估成長4~5％，占比最多。

而主計總處預估2022年消費者物價上升率（即通貨膨脹率）是1.61％，但據國泰金的時事調查，有56.6％的受訪者預估明年通膨率會破2％，甚至有逾33％覺得在2.5％以上。

由於政府已拍板2022年軍公教加薪4％，加上今年上市櫃公司營收獲利都有成長，民眾預期明年經濟會繼續成長，因此庶民對加薪的預期亦是創新高，先前每年認為自己會加薪的比率大多在27~36％之間，最低是2020年新冠疫情爆發，當年只有27.7％受訪者覺得隔年會加薪，近期最高是2017年時有35.7％受訪者覺得隔年會加薪。

因此2021年12月有44.3％受訪者預期明年會加薪預期，是至少2014年以來的新高比率，之前是否有更高的比率，仍待查詢，但從2010年到2014年國泰民眾經濟信心的未來薪資指數，都未逾10來看，今年應可能是11年來民眾對加薪預期最樂觀的一年。