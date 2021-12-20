SAP台灣宣布，募資起家、台灣知名乳品品牌鮮乳坊成功導入SAP S/4HANA ，運用全新ERP打造公司核心數據庫，梳理生產、銷售、物流、財務等作業，將產端到銷端、從牛乳品質紀錄、到多元通路及平台的銷售訂單資訊等數據全面整合，提升整體營運可視性，優化經營績效，加速因應市場變動，持續提供高品質鮮乳給消費大眾。

為了優化傳統乳品產業產銷機制並解決食安問題，鮮乳坊最初從網路發起「鮮乳革命」群眾募資專案，堅持「獸醫現場把關、嚴選單一牧場、無成份調整、公平交易」理念，逐步站穩根基，目前旗下配合六大合作牧場，零售、業務通路橫跨全台超過五千家，累積超過七萬名忠實會員。伴隨企業規模擴大、營運範疇日益複雜，鮮乳坊決心導入一套全新 ERP 資訊系統，打造一個堅實的數位核心系統，完善串聯生產、銷售、財務、物流等各端，重新梳理流程，簡化繁雜的人工作業，及早邁向系統性數位化管理。

鮮乳坊共同創辦人林曉灣分享，鮮乳坊創業至今，在產品和銷售端不斷創新，包括從牛奶跨足更多乳製商品，銷售通路多元化佈局，交易型態提供定期配送與團購模式等，持續為消費者提供優質鮮乳。然而面對企業成長，營運愈加繁複，舊有系統已不敷使用，因此我們在碩益科技SAP顧問團隊的專業協助下，導入了SAP S/4HANA，藉由全新ERP系統展開營運轉型，建立資訊透明化環境，整合生產端、銷售端數據，確保資料正確性，讓管理團隊可即時檢視與分析每個營運數字，加速決策效率。