「金品軒集團」遭檢舉推出黃金投資方案，保證投資1年買回，月息1.3％，吸金3720萬元，另佯稱集團旗下香港公司將在香港上市，招攬投資人購買金品軒台灣及香港公司未上市股票，涉嫌違反《銀行法》、《證交法》。台北地檢署20日起訴金品軒總裁蘇珖量、蘇男女友羅湘盈、董監事李秉樺、張紘偉、員工共9人。

檢調據報，金品軒集團總裁蘇珖量，擔任旗下金品軒國際貴金屬有限公司、金品軒煉金廠有限公司負責人，女友羅廷盈則為金品軒煉金廠公司總經理。

金品軒集團自2014年間起透過業務員推出黃金投資方案，以黃金每克2600元，最低投資數量為20克，投資1年公司保證買回，期間以黃金買賣價金的1.3％，以黃金保管費名目，按月支付投資人紅利，向80多名投資人吸金3720萬元，涉嫌違反《銀行法》。

另金品軒集團明知未經金管會核准，不得販售未上市股票，卻自2017年起召開說明會，宣稱金品軒旗下的香港公司股票，預計2年後將在香港證交所上市，獲利可期，招攬100多名投資人購買金品軒台灣及香港公司的未上市股票，涉嫌違反《證交法》。

台北地檢署去年4月21日指揮新北市調查處兵分5路搜索，並約談蘇珖量、羅湘盈等人到案，訊後分別諭令交保、限制出境、出海。