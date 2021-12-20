藝人王力宏面對前妻李靚蕾的毀滅性控訴，噤聲2天終於打破沉默，反咬女方獅子大開口索討1.5億人民幣（約6.6億台幣）及91萬生活費，更稱婚後5年8個月的日子都活在恐懼和勒索中。不過，他和李靚蕾5年就迎接3胎，被網友酸夫妻感情若不睦，怎麼能繼續生下去？

王力宏在聲明文信誓旦旦地表示：「我沒有對我們的婚姻不忠。」透露跟李靚蕾從2013年11月27號結婚，一直到分居的2019年8月5號，「5年8個月的時間，是我活在恐懼，勒索，和威脅之下」坦言兩人交往不久就有喜，他認為時機不到論及婚嫁，但李靚蕾威脅若不結婚，就要改名、消失，一輩子讓王力宏看不到孩子，讓他嚇得答應結婚。

不過，從李靚蕾19日的聲明文指出，兩人以結婚為前提交往，王力宏聲稱年紀大了很想要結婚生子，「因此交往期間都是內射，長期沒有做任何的避孕措施。」發現懷孕後王力宏竟要求墮胎或不結婚生子，否認王父控訴自己拿胎兒逼婚。

雖然這對昔日鴛鴦目前各說各話，暫還不能斷定誰真誰假，但許多網友認為王力宏如果結婚結得那麼委屈，怎麼能連續生三胎，且還可以在演唱會公開親吻李靚蕾，忍不住調侃：「後面的兩個孩子是怎麼出來的」、「好啦這麼恐懼，恐懼到生三個，原來力宏是被強姦的嗎」、「你的心恐懼了，你還能性生活，還能內射，可怕的很」、「王：我被威脅 我好害怕，然後繼續內射五年生三胎？？拜託李睡醒後繼續錘死他」。

王力宏的聲明全文也被網友整理出3句精華，分別是「我沒有對我們的婚姻不忠」、「5年8個月的時間，是我活在恐懼、勒索，和威脅之下」、「錢真的不是重點」，被網友砲轟真的是開油罐車來救火，唯一能確定的是王力宏文末說「我的文筆表達沒有靚蕾好」。