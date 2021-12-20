省道台1線台南鹽行路段車流量龐大，大車、小車爭道，嚴重影響大客車停靠載客，台南市政府交通局規畫在永康物流及轉運專區內興建永安轉運站，預計2024年完工啟用，未來還將結合國道客運及市區公車轉乘，改善鹽行地區的交通機能，並創造舒適的候車環境，提升旅客轉乘安全與便利性。

交通局長王銘德表示，鹽行地區及永康交流道附近，長期以來因大客車無適當停靠地點，影響行車交通安全及造成交通壅塞情形，交通局規畫於距離永康交流道大約500公尺的永康物流及轉運專區內建置永安轉運站，將成為永康地區聯外的交通樞紐，提供良好的候車空間，並可紓解省道台1線的交通。

王銘德認為，永安轉運站位於永運路上，土地面積約0.5公頃，未來將規畫為國道客運及市區公車交會轉乘點，除了和欣、統聯、國光等3家國道客運業者進駐，也將打造市區公車5、20、21、橘12、H62高鐵快捷公車在永康區的轉運節點，民眾可利用綿密的公車路網接駁至北區、安南、新市甚至善化、麻豆等周邊區域。

王銘德指出，永安轉運站已獲得規畫設計補助經費118萬5000元，預計規畫6席乘車月台、機車停車場、臨停接送區等，使各種車輛動線分明；此外，候車設施還將結合太陽能光電板再生能源，並透過綠色工法營造整體景觀，創造一個永續節能低碳的轉運站。

交通局公運處長吳俁之強調，永安轉運站日前已徵選出規畫設計團隊，著手規畫設計，目標2023年動工興建，2024年完工啟用。