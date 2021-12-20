總統蔡英文總統昨日召集府院黨高層、地方首長與黨內派系代表會商，要求全力支持蘇內閣，會中並就新竹縣市合併升格達成高度共識。對此，台北市議員游淑慧批評，新竹市長林智堅任期屆滿沒地方選，就改地方制度法，那等蔡英文任期滿，「台灣難道要君主立憲？」

蔡英文昨在官邸邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦，以及新系代表利錦祥、英系陳明文、正國會林佳龍等人，就公投後政經局勢進行討論。

會中也討論新竹縣市合併升格議題，由於新竹市長林智堅已連任兩屆，除非縣市合併升格，否則明年底九合一大選無法再參選，但《地方制度法》第4條第1項規定，「升格直轄市必須人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區發展有特殊需要之地區。」因此新竹縣市即使合併，也無法達到125萬人口的要求。

為替大新竹合併升格解套，柯建銘提出《地制法》修正草案，並於上周五在立院尋求連署，將上述條文中的「且」改為「或」，他指出，此案已有30多位民進黨立委連署。若《地制法》修法通過，柯建銘也說，包括新竹縣市、雲嘉嘉合併，以及彰化縣都符合升格為直轄市的條件，台灣將從6都變成9都。

總統府發言人張惇涵表示，與會者有高度共識，認為面對疫後全球經貿局勢變遷，台灣半導體產業是國家戰略產業，必須掌握國際供應鏈重組的關鍵契機，支持新竹縣市合併升格。至於未來台灣的國土行政區畫，蔡總統也認為，必須以宏觀的視野進行討論。

對此，台北市議員游淑慧今（20）日在臉書表示，「林智堅任期滿沒地方選，改地制法，把台灣搞成9都。那等蔡英文任期滿，沒得選，台灣難道要？君主立憲？」