士林電機重電、汽機車電裝品、自動化等事業，近年取得台電南迴鐵路系統機電統包工程，也布局太陽能電廠、電動車電裝品及電動車充電樁等業務，今年營收及獲利都報佳音，今（20）日下午將舉行法說會，說明目前營運概況、財務及業務。

士電事業體涵蓋汽機車電裝品事業群、低壓開關的機器事業群、輸配電及變壓器等重電事業群，以及工業控制的自動化事業群。其中，重電事業佔營收比重33％～35％，電裝事業營收占比30％，機器與自動化兩事業各17％～18％，尤其重電事業更是連年成長，年成長幅度居冠，電裝事業年增幅居次。

士電前三季EPS從去年同期2.52元增加至2.86元，創同期次高。11月合併營收21.61億元，年增8.54％，改寫同期次高；前十一月合併營收攀升至250.62億元，年成長10.69％，締造同期史上新高。士電主管透露，今年營收及獲利目標可望順利達陣，明年追求營運持續增長。

士電最近正式與友達簽約，取得水林太陽能電廠場案，士電開發10KW～150KW電動汽機車動力系統，用在光陽、中華汽車等電動汽機車上，也布局電動車充電樁，士電投資一成的起而行綠能起負責開發電動車充電樁，新機種及新市場所需充電樁交由士電生產，瞄準高級住宅、辦公室及大賣場等場域停車場的電動汽機車充電樁市場商機。