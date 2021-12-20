公投才剛結束，企業界認為明年必定缺電。王美花表示，這次公投有核四與三接兩個議題，三接部分因為外推方案，因工程設計往後延後兩年半，這是當時外推就有配套方案，就有相關氣源調度將優先使用新機組，讓大潭電廠8、9號機高效率機組優先使用，用高效率來代替比較舊的機組，另外也有需量反應來協助調度。王美花強調，三階調度做了非常多的相當措施，會確保穩定供電。

經濟部長王美花20日出席立法院經濟委員會前受訪指出，核四問題，核四最大的問題是安全，即使是要重啟也是要長期問題，因此公投跟明年會不會缺電，這事跟電力調度有關。未來台灣經濟發展一定會在確保穩定供電。

至於核四公投沒有通過，核四會進行資產處理。王美花說，核四公投才剛結束，會陸續與台電討論資產處理問題，會朝資產處理最大化的方向進行，當然核四也重視地方意見，也會跟地方溝通，也有很多事情要處理。