敏盛醫療集團20日宣布，為體恤全體員工對抗疫情的貢獻與辛勞，由總裁楊敏盛核定明年元月起加薪，員工月薪調加1200元，每位員工年所得將增加15600元。

楊敏盛表示，台灣醫療物美價廉，委屈了醫護人員。醫院是艱困行業，而且經營難度越來越高，又隨時必須面對疫情的威脅，實在辛苦。但人才為企業之本，必須盡可能提高員工的薪資福利，才可能留才和育才，提高企業的競爭力。

敏盛醫療體系楊弘仁執行長表示，受疫情影響，敏盛綜合醫院因應防疫提高醫療服務成本，但醫院仍堅持提供全年無休門診服務，讓民眾安心就診；敏盛醫療體系各事業單位配合政府防疫政策，包括醫療服務能量降載、收治確診病患及防疫國家隊防疫物資的生產等，台灣防疫有成，醫療照護相關從業人員功不可沒！

楊弘仁指出，為體恤全體同仁疫情期間堅守崗位、無私付出，應予以慰勞；本次調薪之目的為提高員工待遇並增加優秀人才之吸引力，故以定額調薪方式，增加基層人員之調薪比例；明年1月1日開始每人本薪定額調加1200元，體系員工每人年薪增加近1.6萬元。