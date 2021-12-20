據中國人民銀行（大陸央行）官方微信消息，人行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2021年12月20日貸款市場報價利率（LPR）中，1年期LPR為3.8％報價下調5bp，為去年4月來首次；5年期以上LPR為4.65％，為連續第20個月持平。

人行自2019年8月推出LPR新機制，1年期品種當年內3次下調，累計降幅為16個基點（bp）至4.15％；新增的5年期以上品種2019年8月首次報在4.85％，隨後在當年11月下調一次至4.80％。2020年，1年和5年期LPR各下調兩次，其中1年期累計下調30個bp，5年期累計下調15bp。

12月1年期LPR降至3.8％，上月為3.85％，此前連續19個月維持不變。

LPR是商業銀行對其最優質客戶執行的貸款利率，其他貸款利率可在此基礎上加減點生成。

有分析指出，這次只調降了1年期，5年期未變。說明人行目的在降低短期流動性的資金成本，幫助金融市場解決短期資金成本問題。至於更長期的，例如房貸利率指標（5年期LPR），並沒跟著降低。這裡的降息，是透過下調LPR報價的方式實現，相較於人行直接下調MLF利率，顯得成色沒那麼足，畢竟後者才是最直接反應央行政策利率立場的指標。